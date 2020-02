Covid-19 : l’Assemblée nationale se remet au travail après 2 jours de fermeture

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale reprend aujourd’hui ses travaux en session extraordinaire, suspendus lundi face au risque de propagation du nouveau coronavirus.Effectivement, le patron de la première force de l’opposition et trois de ses députés avaient alors appris avoir pris part à une réunion, tenue la semaine dernière dans un bureau attenant à l’Hémicycle, en présence d’une personne ayant des symptômes du SRAS-COV-2, mais contrôlée positive plus tard. Les tests de dépistage sur les quatre se sont avérés, quant à eux, négatifs hier.Aujourd’hui, les députés se réuniront en séance plénière pour voter trois projets de loi sur le Covid-19. Et entre le 2 et le 4 mars, ils interpelleront l’exécutif dans le cadre des questions au gouvernement.C’est la première fois que le siège du Parlement est fermé face à une menace épidémique. L’accès à tous ses locaux est désormais strictement contrôlé.