Kang Kyung-wha à Berlin pour une conférence sur le désarmement nucléaire

Photo : YONHAP News

Après la session annuelle du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, lundi, à Genève, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s’est rendue, hier, à Berlin, pour prendre part à la conférence ministérielle de l’Initiative de Stockholm sur le désarmement nucléaire et le traité de non-prolifération (TNP). Une réunion à laquelle étaient également présents ses homologues de 15 autres pays.Dans son intervention devant les participants, Kang Kyung-wha a souligné l’importance de la responsabilité conjointe de tous les pays concernés pour le désarmement progressif et substantielle.En ce qui concerne le dossier nucléaire nord-coréen, elle a fait valoir les efforts de Séoul pour dénucléariser la péninsule et pour y pérenniser la paix, avant d’appeler les autres pays à continuer d’y apporter leur soutien.La cheffe de la diplomatie a saisi l’occasion pour appeler les pays présents à faire preuve de retenue dans les mesures qu’ils prendront pour éviter l’infection au coronavirus, en particulier concernant les sud-Coréens qui arrivent sur leur sol. Elle leur a demandé en même temps de se coordonner avec le gouvernement de Séoul, avant d’imposer des limitations sur les entrées.A l’issue de cette assise, Kang a rencontré les correspondants sud-coréens basés dans la capitale allemande. Interrogée sur les mesures de confinement des voyageurs venant de Corée du Sud prises par certaines villes et provinces chinoises face au coronavirus, Kang les a qualifiées d’excessives. Elle a ensuite ajouté que son ministère continuait de travailler en communication étroite avec non seulement l’ambassade de Pékin à Séoul, mais aussi les gouvernements de plusieurs autres nations.