Covid-19 : avec 169 nouveaux cas, le bilan national grimpe à 1 146 patients

Photo : YONHAP News

Ce mercredi matin, à 9h, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé avoir identifié 169 nouveaux malades du Covid-19. Le bilan total fait désormais état de 1 146 cas de contamination, dont 12 morts. Le cap des 1 000 infections a donc été franchi, en un peu plus d’un mois. Le premier cas avait été identifié le 20 janvier dans le pays.Parmi les nouveaux porteurs du coronavirus, 153 ont été recensés à Daegu (134) et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord (19), le plus important foyer de l’épidémie au pays du Matin clair. Busan en compte huit, Séoul quatre, la province de Gyeongsang du Sud deux et Incheon et la province de Gyeonggi un chacun.Par ailleurs, un 12e décès a été enregistré. Il s’agit du troisième cas de contamination identifié à Daegu, un homme de 73 ans, qui appartenait à l’église de Shincheonji, et qui souffrait de diabète et d’hypertension artérielle. Il suivait un traitement respiratoire à l’hôpital universitaire de Keimyung dans la ville, en raison de dyspnée.A noter aussi que, jusqu’à présent, un total de 22 patients sont sortis guéris de l’hôpital où ils étaient pris en charge. Hormis les personnes infectées, 44 981 individus ont été dépistés et 28 247 ont été contrôlés négatifs. Les autres attendent les résultats des tests.