Covid-19 : la Corée du Sud enregistre une première victime étrangère

Photo : YONHAP News

L’épidémie du nouveau coronavirus a fait sa première victime étrangère, hier, en Corée du Sud. Il s’agit d’un Mongol qui est entré dans le pays le 12 février pour se faire greffer un foie. Il souffrait d’une maladie hépatique chronique et d’une insuffisance rénale grave.Pourtant, l’homme de 35 ans a dû renoncer à son opération à cause d’une altération de ses intestins. Après avoir reçu des soins au CHU de Séoul jusqu’au 18 février, il est resté en cure avec ses proches dans une maison située à Namyangju, dans la banlieue nord-est de la capitale. Mais alors que son état s’est détérioré, il a été transporté, lundi dernier, à l’hôpital de Myongji, à Goyang, dans le nord-ouest de Séoul,. Le test de dépistage du SRAS-COV-2 a révélé son infection et il a été placé à l’isolement. Il est décédé le lendemain. L’origine de sa contamination n’a pour l’instant pas été identifiée.D’après les autorités sanitaires, il aurait succombé non pas à la pneumonie virale mais plutôt à ses affections de longue durée. C’est la onzième victime de l’épidémie dans le pays.