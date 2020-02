Covid-19 : les professionnels de santé convergent vers Daegu

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus ne cesse de progresser en Corée du Sud, notamment dans le sud-est, à Daegu et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord. Les autorités locales doivent donc faire face à l’augmentation du nombre de malades et à la fois au manque de personnel médical.Afin de maîtriser la situation, les médecins militaires et leurs confrères des clinique et hôpitaux ont décidé de prêter main forte. Quelque 250 professionnels se sont rendus sur place en urgence. Certains d’entre eux effectuent des tests de dépistage et des enquêtes épidémiologiques.Les ambulances convergent elles aussi vers Daegu. Et très nombreux sont les internautes qui postent, sur les réseaux sociaux, des messages d’encouragement et de remerciement pour leur travail et leur solidarité pour les habitants de cette ville, la quatrième du pays, et de la province de Gyeongsang du Nord.