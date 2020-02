Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est le pays le plus pollué, parmi les Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), aux particules fines, également appelées PM2,5, qui sont en suspension dans l'air et dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. C’est le résultat d’une étude menée par Greenpeace et basée sur le dernier rapport d’AirVisual, la branche de recherche de la société suisse IQAir.Selon ce compte-rendu, en 2019, la concentration annuelle moyenne de ces microparticules était de 24,8 µg/m³, soit quatre microgrammes de plus que l’année précédente.Le pays du Matin clair est par conséquent la 26e nation souffrant le plus de la pollution aux particules fines parmi un total de 98 pays analysés. Il arrive en tête des 36 membres de l’OCDE, avec 61 villes parmi les 100 les plus mal classées.