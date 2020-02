Covid-19 : les entreprises des TIC prennent des mesures de précaution

Photo : YONHAP News

Aucun secteur d’activité n’est à l’abri du nouveau coronavirus. Chaque filière se démène comme elle peut pour se protéger. C’est le cas aussi du secteur des TIC.Le groupe Naver a demandé à son personnel de travailler à domicile de mercredi à vendredi, à l’exception des employés dont la présence est indispensable. Il a aussi fermé l’accès à son siège aux visiteurs. Avant même cette mesure de précaution, les femmes enceintes et les malades chroniques avaient d’ores et déja commencé à travailler à distance, depuis chez eux.Idem pour Kakao et les opérateurs de téléphonie mobile comme SK Telecom, KT ou LG U+. Certains d’entre eux renforcent la désinfection de leurs locaux et d’autres installent des caméras thermiques à leur entrée. Dans le même temps, ils ont interdit à leur personnel de se rendre à l’étranger, que ce soit pour leur voyage personnel ou officiel.