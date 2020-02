Photo : YONHAP News

Les Nations Unies ont accordé une deuxième exemption sur les sanctions imposées à la Corée du Nord, afin de l'aider à lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus.Selon le comité de l’Onu, l’association caritative Médecins sans frontières (MSF) a obtenu une exception, jeudi dernier, lui permettant d’envoyer des produits médicaux nécessaires pour le diagnostic et la gestion de la maladie dans le pays communiste. Il s’agit plus précisément de 800 paires de lunettes de protection, 1 000 boîtes de coton-tige ou encore des équipements de contrôle.La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) avait annoncé, lundi dernier, avoir reçu l’approbation de l’organisation internationale pour acheminer des matériels médicaux comme des blouses de protection.