Photo : YONHAP News

L’épidémie de Covid-19 n’épargne pas non plus la fameuse manifestation du mercredi. Un rassemblement qui se tient tous les mercredis, à midi, depuis 1992, devant l’ambassade du Japon à Séoul, pour demander justice pour les femmes de réconfort.Aujourd’hui, les manifestants ont donc prévu de se retrouver au même endroit et à la même heure. Mais face à la crainte d’une propagation du coronavirus, ils ont décidé d’organiser cette 1 428e protestation en ligne. Une première en 28 ans.La « e-manifestation » ne durera qu’une quinzaine de minutes et sera retransmise en direct sur Facebook. Seule une dizaine d’activistes qui défendent les victimes de l'esclavage sexuel militaire mené par le Japon y prendront part.