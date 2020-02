Covid-19 : le Japon décide de limiter l’entrée des étrangers ayant séjourné à Daegu et dans le Gyeongsang du Nord

Photo : YONHAP News

Le Japon emboîte le pas aux autres pays qui restreignent l’entrée des voyageurs en provenance de Corée du Sud sur leur territoire. Tokyo a informé le gouvernement sud-coréen, aujourd’hui, qu’il allait, lui aussi, commencer à contrôler leur arrivée dans l’archipel. Cette mesure vise plus précisément tous les étrangers ayant séjourné à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord.Séoul lui a alors demandé de faire preuve de prudence et de ne pas prendre de mesures excessives.Aujourd'hui, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé que, jusqu’à hier, un total de 27 pays et villes contrôlaient ou interdisaient la venue des sud-Coréens.Concernant les départs vers le pays du Matin clair, certains États ont commencé à imposer des restrictions, comme la France qui a remonté, hier, son niveau d’alerte sur les voyages vers Séoul de « normal » à « restreint ». Cette phase signifie que les déplacements à caractère non essentiel, notamment touristiques, en République de Corée sont désormais déconseillés.Pendant ce temps, 24 ressortissants sud-coréens, qui étaient isolés ou risquaient de l’être au Vietnam, simplement parce qu’ils venaient de Daegu, sont tous rentrés ce matin à bord d'un même avion.