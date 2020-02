Covid-19 : la police interdit les rassemblements de 17 associations à Séoul

Photo : YONHAP News

L’Agence de police métropolitaine de Séoul a interdit à 17 associations civiques de manifester dans la capitale sud-coréenne, confirmant ainsi la décision de la municipalité. Ce dispositif vise à prévenir la propagation du Covid-19 dans la ville la plus peuplée du pays.Les organisations en question ne peuvent donc plus se rassembler à la gare de Séoul, sur la place de Séoul, aux alentours de la place de Gwanghwamun ainsi qu’à proximité de la Maison bleue.Selon la police, se mobiliser massivement, dans le sillage de la diffusion effrayante d’épidémie au niveau national, risque de porter directement atteinte à la sécurité et à l’ordre public, surtout dans le cas où une personne infectée y participe.Les membres de l’association du peuple pour la démission de Moon Jae-in se sont entassés le week-end dernier en plein cœur de Séoul, faisant fi de l’interdiction de Séoul. Ils scandaient des slogans assis côte à côte, alors que certains ne portaient pas de masque.En cas de nouveau sit-in, les forces de l’ordre ont prévenu qu’elles interviendraient rigoureusement afin de disperser les contestataires et qu’elles sanctionneraient les responsables.