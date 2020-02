Covid-19 : le vice-pasteur de l’église Myungsung contaminé

Photo : YONHAP News

Deux nouveaux cas de SRAS-COV-2 sont apparus au sein de l’église évangélique de Myungsung, située dans l’arrondissement de Gangdong, à l’est de Séoul. C’est l’un des plus grands offices religieux fréquenté en Corée du Sud, avec près de 80 000 fidèles. Il a tout de suite fermé ses portes et a suspendu tout rassemblement.L’un des infectés est un pasteur adjoint, qui s’est rendu le 14 février à des funérailles organisées à l’hôpital de Daenam, à Cheongdo, dans la province de Gyeongsang du Nord. Cet établissement constitue, avec Daegu, l’un des deux plus grands foyers de contamination du pays. Depuis, il a assisté à sept services en présence de plus de 10 000 croyants. D’après l’église, 348 personnes subiront dans un premier temps un test de dépistage.Face à la propagation massive de l’épidémie via ce type de regroupement, le monde religieux se montre prudent. L’archidiocèse catholique de Séoul a annoncé qu’aucune messe n’aura lieu à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 10 mars. Le premier ordre bouddhiste sud-coréen, Jogye, a également annulé tout événement ce mois-ci.