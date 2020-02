Covid-19 : un membre d’équipage sur un vol Séoul-Los Angeles infecté

Photo : YONHAP News

Un membre d’équipage d’un avion ayant fait un aller-retour entre Séoul et Los Angeles mercredi et jeudi derniers a été testé positif au nouveau coronavirus. Cette nouvelle a aussitôt provoqué une onde de choc dans la communauté coréenne de la ville américaine.Les Coréens expatriés dans le pays de l’oncle Sam demandent aux autorités compétentes locales de retracer au plus vite le parcours du patient, pour qu’ils puissent se préparer à des opérations de désinfection et à de possibles mises en quarantaine.Avec la propagation de l’épidémie dans le monde entier, les personnes d'origine asiatique sont de plus en plus victimes de racisme. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, lieu de libéralisation de la parole raciste, pour s’en rendre compte. Une vidéo montre par exemple, dans un magasin de chaussures de la Cité des anges, un Américain faire preuve d’une extrême violence verbale envers des clients coréens. Idem dans l’État de l’Indiana, où plusieurs établissements hôteliers ont refusé de recevoir des Asiatiques.Quoi qu’il en soit, la contamination du personnel de bord risque d’amener les USA à durcir encore davantage leurs procédures d’entrées des sud-Coréens.