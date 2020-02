Photo : YONHAP News

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé, aujourd'hui, avoir identifié 284 nouveaux malades infectés par le Covid-19. Le bilan total fait désormais état de 1 261 cas de contamination, dont 12 morts.Parmi les nouveaux porteurs du coronavirus, 235 ont été recensés à Daegu (167) et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord (68), le plus important foyer de l’épidémie au pays du Matin clair.Pour rappel, un 12e décès a été enregistré et annoncé lors du briefing matinal. Il s'agissait d'un homme de 73 ans, adepte de l'église de Shincheonji et qui suivait un traitement respiratoire à l’hôpital universitaire de Keimyung à Daegu, en raison de dyspnée.