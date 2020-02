Covid-19 : Milley fait allusion à un éventuel report des exercices militaires conjoints

Photo : YONHAP News

Alors qu’un soldat américain déployé en Corée du Sud a été infecté par le Covid-19, le secrétaire américain à la Défense a affirmé que les Etats-Unis donnaient la priorité à la sécurité des GI’s et de leurs familles séjournant dans le pays.Mark Esper en a fait part lors d’une audition d’un comité parlementaire chargé du budget, en soulignant qu’une autre priorité consistait à maintenir la capacité opérationnelle des garnisons affectées dans la région.Le chef d’état-major interarmées américain, qui était présent à la réunion, a, quant à lui a fait allusion au possible report des manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, prévues le mois prochain. Dans la foulée, Mark Milley a déclaré que le maintien des GI’s dans le pays du Matin clair était très important au regard des intérêts sécuritaires américains.Dans ce contexte, le commandement des forces armées américaines en Corée du Sud (USFK) a annoncé avoir revu à la hausse le degré de risque au niveau « élevé » et limité toutes participations à des évènements extérieurs non-nécessaires. Il a également recommandé à ses hommes de ne pas se rendre dans des endroits fréquentés, comme des restaurants, des boîtes de nuit ou des cinémas, et les lieux où se trouvent plus de 20 personnes.