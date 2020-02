Covid-19 : Moscou suspend les vols reliant la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Russie a annoncé suspendre la totalité des vols opérés par des compagnies étrangères reliant la Corée du Sud et ce à partir du 1er mars. Seuls ceux assurés par les transporteurs russes, Aeroflot et sa filiale Aurora, seront autorisés.D’après l’information relayée par l’agence de presse Tass, les avionneurs sud-coréens devront arrêter leur service entre les deux pays. Mais, selon un responsable de Korean Air, Moscou ne les a pas encore officiellement informés de cette mesure.Par ailleurs, la vice-Première ministre russe, Tatyana Golikova, a annoncé que les passagers en provenance de Corée du Sud devront emprunter un terminal spécifique à l’aéroport international Chérémétiévo, dans la capitale. Celui-ci était réservé, depuis la propagation du Covid-19, aux personnes rentrant de ChineEnfin, les autorités russes ont recommandé à la population de restreindre les voyages vers les pays où le nombre de patients infectés a récemment grimpé, tels que la Corée du Sud, l’Italie et l’Iran, en se référant aux avertissements de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).D’autre part, le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que Moscou avait transmis 1 500 kits de dépistage rapide à la Corée du Nord.