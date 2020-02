Covid-19 : Séoul proteste auprès de Pékin contre la mise en quarantaine de sud-Coréens dans plusieurs régions

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a manifesté sa préoccupation auprès de son homologue chinois contre la mise en quarantaine de ressortissants sud-coréens, des mesures qui se multiplient dans plusieurs régions en Chine. En effet, ce qui est grave, c'est que l'exécution de ces dispositifs se fait souvent sans préavis.Actuellement en visite à Londres, Kang Kyung-wha en a fait part, hier, à Wang Yi, lors d’un entretien téléphonique, en demandant l’attention particulière du gouvernement central à Pékin pour que ces dispositifs de contrôle ne soient pas pris de manière exagérée contre ses ressortissants. Elle a notamment invoqué le principe de réciprocité, rappelant les mesures de contrôle modérées que Séoul a mis au début de la diffusion du Covid-19.Avant cela, à Séoul, le ministère avait convoqué l’ambassadeur chinois en Corée du Sud et lui avait fait état de son mécontentement. A cette occasion, Xing Haiming a souligné que les mesures de restrictions en question avaient été prises au niveau des autorités locales, et non pas du gouvernement central.De son côté, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a commencé à refléter, sur son site web, les mesures de restriction d’entrée en Chine pour les passagers en provenance de Corée du Sud, notamment les dispositifs pris par cinq provinces chinoises, à savoir Shandong, Liaoning, Jilin, Heilongjiang et Fujian. Le nombre des pays et des régions ayant interdit ou restreint l’entrée des voyageurs en provenance du pays du Matin clair, notamment de Daegu et de Gyeongsang du Nord, a progressé pour atteindre 46.