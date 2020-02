Covid-19 : Korail suspend son service de trains touristiques

Photo : YONHAP News

Korail, l’équivalent de la SNCF en France, a suspendu son service de trains touristiques afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Il s’agit plus précisément des cinq principaux trains touristiques, à savoir O-Train, circulant dans le centre du pays, S-Train, parcourant les provinces du sud, A-train, reliant les hauts lieux de la province de Gangwon, à l’est, G-train, desservant la côte ouest et le DMZ Peace Train.La compagnie ferroviaire sud-coréenne cherche également à minimiser les inconvénients pour les passagers en prolongeant la durée des billets forfaitaires ou en réduisant les pénalités d’annulation. Et si les titulaires de tickets forfaitaires n’arrivent pas à prendre le train en raison d’une hospitalisation, d’une mise en quarantaine à domicile ou d’un report de la rentrée scolaire, ils pourront prolonger la durée de validité de leur billet ou se faire rembourser.