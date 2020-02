Moon Chung-in plaide pour une levée partielle des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Sur fond d’impasse prolongée des négociations nucléaires entre Pyongyang et Washington, le conseiller spécial du président sud-coréen sur la réunification, la diplomatie et la sécurité nationale a proposé un nouveau cap à prendre pour débloquer la situation.Moon Chung-in a en effet affirmé qu’il serait souhaitable d’alléger les sanctions imposées à la Corée du Nord. Il a avancé cette idée lors d’une interview avec l’agence japonaise Kyodo News, publiée aujourd’hui. Il a alors évoqué le fait que le régime de Kim Jong-un s’abstenait de passer à l’action, bien qu’il ait menacé les Etats-Unis d’une « réelle action choquante » à la fin de l’an dernier, et ce, selon lui, dans l’espoir que les mesures punitives soient assouplies. Son allié chinois et la Russie ont d’ailleurs présenté au Conseil de sécurité de l’Onu un projet de résolution appelant à les lever partiellement.Le conseiller présidentiel a également proposé de relancer ces sanctions, dans le cas où le Nord ne tient pas l’accord convenu en contrepartie. Il a ensuite ajouté que les USA devraient faire preuve de souplesse dans leur attitude, en allégeant par exemple leurs restrictions économiques contre Pyongyang, au lieu de continuer à lui demander unilatéralement d’abandonner ses armes atomiques.Ce professeur émérite de l’université Yonsei, à Séoul, a aussi enjoint à l’Etat communiste d’arrêter de se livrer à des provocations, et Washington de suspendre ses exercices militaires annuels avec son allié sud-coréen.