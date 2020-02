Sommet P4G : l’ambassadeur sud-coréen des Nations unies organise un colloque en amont

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud accueillera, en juin, à Séoul, le deuxième sommet sur « le partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 », plus communément appelé P4G. En amont de cette assise visant à lutter contre le changement climatique, l’ambassadeur sud-coréen auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU), Cho Hyun, a organisé, à New York, un colloque, conjointement avec la mission du Danemark, qui avait organisé le premier sommet en 2018.Une soixantaine de diplomates, de spécialistes de l’environnement et d’officiels onusiens ont pris part à cet événement. Ces participants ont avancé différentes idées et propositions visant à atteindre les objectifs de développement durable de la communauté internationale à l’horizon 2030, et l’accord de Paris de 2015 sur le climat.Dans son discours, Cho a fait valoir que son pays soumettrait, cette année, à l’Onu, son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que sa stratégie de production d’électricité bas carbone.Pour rappel, le P4G est une alliance mondiale pour le climat, formée à l'initiative du Danemark. Pour le moment, il compte 12 membres, dont les Pays-Bas, le Chili ou encore le Vietnam.