Covid-19 : 334 nouveaux cas confirmés, un total de 1 595 personnes infectées

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients infectés par le Covid-19 s’accroît de plus en plus rapidement. Ce matin, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a confirmé 334 nouveaux cas et un décès supplémentaire. Le bilan était, à 9h, de 1 595 personnes contaminées dont 13 décès.Daegu, épicentre du virus en Corée du Sud, et la province de Gyeongsang du Nord, qui l’entoure, comptent respectivement 307 et 4 nouveaux porteurs du coronavirus, ce qui représente plus de 90 % des cas identifiés entre hier soir et ce matin. Dans d’autres parties du pays, six ont été recensés à Séoul, quatre dans la province de Gyeonggi et de Chungcheong du Sud, trois à Daejeon, et deux respectivement à Ulsan, et dans les provinces de Chungcheon du Nord et de Gyeongsang du Sud.Un homme âgé de 74 ans et adepte de la secte Shincheonji est décédé à Daegu. Hormis les malades, sur les 56 395 personnes contrôlées, 35 298 ont reçu un diagnostic négatif et 21 097 attendent leur résultat. 24 patients sont sortis de l’hôpital complètement guéris.Dans ce contexte, le gouvernement et les autorités locales déploient de nouvelles mesures concernant les fidèles de l’église de Shincheonji, où se concentre une grande partie des contaminés. L’exécutif a distribué aux autorités locales une liste, fournie par la secte, qui dénombre ses quelques 210 000 membres, afin qu’elles cherchent à identifier au plus vite des groupes à haut risque présentant des symptômes tels que de la toux ou de la fièvre.Sur les 9 300 adeptes résidant à Daegu, des tests ont été effectués sur 1 300 cas suspects et 80 % étaient infectés. Concernant les autres cas suspects, les résultats seront disponibles dans les deux ou trois jours à venir.Dans ce contexte, près de 490 effectifs médicaux ont répondu, de manière volontaire, à l’appel du gouvernement pour venir en aide à la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord. 325 personnels médicaux de l’armée ont également été affectés dans la région et 750 médecins publics seront recrutés à partir du 5 mars.