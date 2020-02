Covid-19 : Washington relève encore d’un cran son alerte aux voyageurs concernant la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le département d’État américain a, une nouvelle fois, relevé son niveau d’alerte aux voyageurs à destination de la Corée du Sud. Il est désormais à trois sur quatre. Le plus haut degré correspond à une interdiction complète des voyages et est toujours en place concernant la Chine, le foyer du Covid-19.De son côté, le président des Etats-Unis a salué le système préventif de la Corée du Sud. Interrogé sur la possibilité de limiter l’entrée des étrangers en provenance de Corée du Sud et d’Italie, Donald Trump a tranché que le moment n’était pas encore venu, affirmant que tous ces voyageurs étaient soumis à des examens minutieux dès leur arrivée.Par ailleurs, le locataire de la Maison blanche s’est félicité du fait que le risque de propagation de l’épidémie sur le sol américain était toujours faible, avançant que seuls quinze citoyens y avaient été infectés, ne prenant pas en compte les ressortissants rapatriés. Il s’est néanmoins déclaré prêt à déployer toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.