Covid-19 : la Corée du Nord maintiendra la fermeture de ses frontières jusqu’au développement de traitements efficaces

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a affirmé qu’elle allait maintenir ses frontières fermées jusqu’à ce que des moyens de dépistage et de traitement du Covid-19 soient mis au point.Le vice-ministre nord-coréen de la Santé, Kim Hyong-hun, en a fait part lors d’une interview avec le Chosun Shinbo, le journal officiel de l’association pro-Pyongyang au Japon.Pour rappel, l’État communiste a suspendu, depuis le 31 janvier dernier, tous les services des compagnies aériennes, des trains et des navires en provenance de l’étranger.Le haut officiel nord-coréen a par ailleurs affirmé qu’aucun patient infecté n’était entré sur son territoire, déclarant que les autorités du pays mettaient en œuvre des dispositifs préventifs conséquents à travers tout le pays. Et d’ajouter que tous ceux qui étaient revenus de l’étranger ainsi que les personnes avec qui ils étaient entrés en contact avant la propagation du virus étaient déjà en quarantaine et soumis à un examen en fonction de leur état de santé ou de la durée de leur séjour hors des frontières.Malgré tout, le régime de Kim Jong-un a reporté la rentrée scolaire de tous les établissements, y compris les écoles maternelles.