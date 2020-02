La côte est a connu une matinée mitigée, avec quelques flocons dans le nord-est. La moitié ouest était, pour sa part, sous un grand ciel bleu. Dans l’après-midi, l’ensemble du territoire était sous le soleil malgré des nuages ici et là.Du côté du thermomètre, les températures étaient entre 1°C et 5°C ce matin. Les maximales atteindront 10°C à Daegu, 11°C à Busan, et 12°C à Séoul, Daejeon et sur l’île de Jeju.D’après les prévisions météorologiques, le temps devrait se dégrader demain matin, avec des précipitations attendues sur tout l’ouest de la Corée du Sud puis sur l’ensemble du pays. Les températures atteindront 7°C à Séoul et 11°C à Busan.