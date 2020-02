Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul ne cesse de reculer. Aujourd’hui, son indice de référence perd 1,05 %, soit 21,88 points. Il clôt la séance de ce jeudi à 2 054,89 points. La chute est plus importante pour le Kosdaq. En effet, l’indice des valeurs technologiques chute de 2,51 %, soit 16,46 points, pour atteindre 638,17 points.Concernant les devises, le won sud-coréen perd de sa valeur face à l’euro et au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 327,84 wons (+4,83 wons) et le dollar 1 217,20 wons (+0,30 wons).