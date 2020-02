Photo : YONHAP News

L'épidémie s'accélère en Corée du Sud. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé que 505 cas de contamination et un nouveau décès avaient été identifiés aujourd'hui, portant le bilan total dans le pays à 1 766 infectés et 13 morts.Concernant la 13e personne ayant succombé au SRAS-Cov-2, il s'agit d'un homme de 74 ans, adepte de la secte Shincheonji, qui habitait à Daegu.Parmi les 505 nouveaux cas annoncés, 422 sont à Daegu, 28 dans la province de Gyeongsang du Nord, 11 dans la province de Gyeonggi, 9 dans les provinces de Chungcheong du Sud et de Gyeongsang du Sud, 7 à Séoul et à Ulsan, 4 à Daejeon, 3 dans la province de Chungcheong du Nord et à Busan, et 2 dans la province de Jeolla du Sud.25 568 personnes attendent encore les résultats des tests.