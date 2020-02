Covid-19 : le gouvernement met en place une cellule d’urgence aérienne

Photo : YONHAP News

Alors que le nombre de pays limitant l’entrée des voyageurs en provenance de Corée du Sud se multiplie, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a annoncé, hier, avoir mis en place un task force. Cette force opérationnelleest chargée de réagir, promptement, à l’évolution de la situation, notamment en matière de transport aérien.Cette cellule d’urgence dite « aérienne », dirigée par un ministre adjoint, est composée de cinq équipes : politique, internationale, transport, sécurité et aéroport.Cette entité a pour mission de scruter de près les mouvements liés aux ajustements des lignes aériennes et de réagir immédiatement à travers les canaux diplomatiques et les autorités aériennes. En même temps, elle analyse les impacts de la propagation du Covid-19 sur l’industrie aérienne du pays, afin d’élaborer et d’appliquer les mesures nécessaires au niveau gouvernemental.