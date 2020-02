Covid-19 : Séoul envisage d’évacuer ses ressortissants d’Iran

Photo : YONHAP News

En Iran, l’épidémie du Covid-19 continue de s’étendre sur tout le territoire. Hormis la Chine, c’est la nation qui enregistre le plus grand nombre de décès imputé à ce virus.Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen réfléchirait sur les moyens de rapatrier ses ressortissants là-bas, dont le nombre est estimé à 200 personnes. C’est l’ambassade de Corée du Sud à Téhéran qui élaborerait les mesures nécessaires à cette fin.L’Iran reste toujours desservi par des vols aériens. Cependant, plusieurs pays limitrophes tels que les Emirats arabes unis, le Koweït et l’Irak, ont stoppé leurs liaisons aériennes et maritimes, par peur d’une éventuelle propagation sur leur sol de la contamination. L’exécutif sud-coréen envisagerait donc deux options : un transfert dans un pays proche comme l’Irak, accessible par voie terrestre, ou affréter un avion pour les évacuer directement vers chez eux.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’évacuation ne sera pas organisée dans l’immédiat, car il s’agit plutôt d’anticiper toute éventualité, y compris la suspension totale des vols aériens dans ce pays.