Covid-19 : Moon Jae-in salue la mobilisation volontaire des citoyens

Photo : YONHAP News

Le président de la République a affirmé que l’unité des citoyens avait toujours représenté la capacité du pays à surmonter les différentes difficultés au cours de son histoire et que le temps était venu que chacun « apporte ses efforts ».Moon Jae-in a tenu ces propos dans un message posté sur les réseaux sociaux, en saluant le fait que de nombreux sud-Coréens n’hésitaient pas à passer à l’action pour venir en aide aux habitants de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord, particulièrement touchée par le Covid-19.Le chef de l’État a notamment expliqué que certains propriétaires de bâtiments, de banques et d’établissements publics baissaient leur loyer pour soutenir les petits commerçants, que le dévouement des effectifs médicaux étaient touchant et que des entreprises faisaient des dons pour lutter contre l’épidémie.Dans la foulée, le locataire de la Maison bleue a déclaré que son administration allait déployer tous ses efforts afin de mettre fin à la pneumonie virale et de relancer l’économie contractée par la propagation du coronavirus. Et d’ajouter que lorsque les uns et les autres s’encouragent, une crise peut se transformer en espoir.