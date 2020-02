Covid-19 : le gouvernement prendra en charge une partie des loyers des petits commerçants

Photo : KBS News

Alors que de plus en plus de propriétaires de bâtiment baissent voire exemptent, de bonne volonté, leur loyer pour aider les petits commerçants affectés par le Covid-19, le gouvernement a décidé de prendre en charge la moitié de ces loyers réduits afin d’encourager cette pratique.Par exemple, si un propriétaire passe son loyer d’un million à 500 000 wons, l’exécutif envisage de lui exonérer les impôts sur la moitié. Ce dispositif pourrait être mis en place dès que la loi concernée sera révisée.En attendant, le gouvernement a décidé de réduire à un tiers le loyer des commerçants implantés dans les bâtiments administratifs et d’améliorer le système de sécurité contre les incendies sur les marchés traditionnels, si plus de 20 % des locaux qui s’y trouvent bénéficient eux aussi d’une réduction du prix de leur bail.Par ailleurs, 103 organes publics, tels que Korail, l’entreprise publique des chemins de fer, et l’aéroport international d’Incheon, se sont engagés à baisser leur loyer jusqu’à 35 %. Le coût de cette initiative est estimé à 30 milliards de wons, soit environ 22,5 millions d’euros.