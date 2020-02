Cheongwadae : « aucun intérêt réel » à interdire l’arrivée des Chinois

Photo : YONHAP News

Depuis que le nouveau coronavirus a fait irruption en Corée du Sud, les citoyens sud-coréens sont nombreux à demander à leur gouvernement d’interdire aux Chinois d’entrer dans leur pays, afin de stopper l’inexorable propagation de l’épidémie.Une pétition a été lancée sur le site Internet de la Cheongwadae et a été signée plus de 760 000 fois. Elle vient s’ajouter à une autre pétition réclamant même la destitution du président de la République, Moon Jae-in, et qui compte, à ce jour, plus d’un million de signatures de gens mécontents des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie.La Maison bleue a donc décidé, hier, de déclarer sa position officielle sur le sujet. Selon elle, il n’y a « aucun intérêt réel » à interdire les Chinois d’entrer sur le territoire sud-coréen.Deux arguments ont été avancés. D’une part, le gouvernement a mis en place une procédure spéciale de contrôle à l’immigration, opérationnelle depuis le 4 février, afin de muscler la prévention sanitaire. Depuis, aucun patient du Covid-19 en provenance de Chine n’est passé entre les mailles de ce dispositif. D’ailleurs, les malades qui étaient arrivés avant cette date sont actuellement dans un état stable ou entièrement rétablis.D’autre part, le nombre de Chinois arrivant en Corée du Sud est entretemps tombé à environ un millier, alors que celui des sud-Coréens partant pour la Chine est en augmentation. Sans oublier que l’empire du Milieu enregistre une baisse continue du nombre de ses nouveaux cas confirmés.Par ailleurs, la Cheongwadae a regretté que certains accusent le gouvernement de faire profil bas face à la Chine. En revanche, elle n’a fait aucun commentaire sur le fait qu’un grand nombre de villes chinoises imposent une quarantaine aux arrivants du pays du Matin clair.