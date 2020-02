Naver suspend son service de commentaires concernant les articles de variété

Photo : YONHAP News

La première plateforme en ligne sud-coréenne, Naver, suspend son service de commentaires liés aux articles de variété et arrêtera, à partir du 5 mars prochain, de fournir des mots de recherches relatifs aux noms des personnalités.Désormais, lorsqu’un internaute souhaitera en savoir plus sur le profil de quelqu’un, il devra écrire son nom exact dans la fenêtre dédiée et non pas le nom d’emprunt, le nom du groupe ou l’agence à laquelle il ou elle appartient. Le moteur de recherche sud-coréen a expliqué que ce dispositif vise à protéger la vie privée et la dignité des personnes concernées.À propos de la suspension du service de commentaires, l’entreprise a fait savoir que, pour l’heure, les solutions techniques et la politique de gestion ne permettent pas de régler les problèmes relatifs à la diffusion de rumeurs sans fondement ou les insultes. C’est pourquoi elle a décidé de bloquer cette fonction jusqu’à ce qu’elle améliore son système, comme avec une rubrique consacrée à la vérification et à la suppression des commentaires douteux ou mal intentionnés.