Covid-19 : la barre des 2 000 cas confirmés franchie en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le bilan du Covid-19 s’alourdit de jour en jour et à une vitesse fulgurante. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 256 nouveaux patients ont été testés positifs au virus. Au total, 2 022 personnes ont été infectées en Corée du Sud dont 13 sont décédées et 26 complètement guéries.Concernant les derniers cas identifiés, 90 % résident à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, respectivement 182 et 49 individus. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a néanmoins prévenu que cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à ce que les tests auprès des adeptes de l’église de Shincheonji soient achevés. En effet, près de 50 % des porteurs du virus sont des fidèles de cette secte.Si l’on fait un découpage géographique de l’épidémie, il y a six nouveaux cas à Séoul, quatre à Daejeon et dans les provinces de Gyeonggi et de Chungcheong du Sud, trois dans la province de Gyeongsang du Sud, deux à Busan, et un à Incheon et dans la province de Chungcheong.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’apporter une aide financière aux établissements médicaux de Daegu, qui souffrent à la fois d’une diminution du nombre de patients ordinaires et une augmentation de ceux infectés par le virus. Une prime de dangerosité sera offerte aux fonctionnaires et militaires envoyés sur place. En ce qui concerne les effectifs médicaux civiles, jusqu’à 550 000 wons de rémunération journalière, soit environ 412 euros, sera garantie.Enfin, l’exécutif a recommandé de fermer les centres de service pour les personnes vulnérables aux maladies, aux enfants et aux seniors, jusqu’au 8 mars prochain.