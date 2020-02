Covid-19 : le Conseil national des églises protestantes prône le service en ligne

Photo : YONHAP News

Ces derniers jours, des nouveaux cas de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 sont apparus au sein de certaines églises protestantes en Corée du Sud.Dans ce contexte, le Conseil national des églises protestantes (NCCK) a publié une allocution intitulée « Entrer dans le Carême en pleine crise du Covid-19 ». Il a demandé de faire en sorte que l’église ne devienne pas l’épicentre de l’épidémie. Selon lui, si les modalités de croyance chrétienne mettent davantage en péril la société, alors que toute la population traverse une dure épreuve, ce serait un pur égoïsme communautariste et non la volonté de Dieu.Le NCCK a fait remarquer que tout rassemblement massif sur des lieux de culte est propice à une propagation de l’épidémie, et que cela a d’ores et déjà été constaté dans le pays. Il a préconisé aux églises et fidèles de remplacer l’office du dimanche par un culte en ligne, et ce en exploitant au maximum les nouveaux médias, un moyen de communication moderne qui permettra d’assister à l’office, de prier ensemble et de partager les réflexions sur la foi.Parmi de grandes églises comptant plus de 10 000 fidèles, certaines ont suspendu le culte du dimanche ou ont provisoirement fermé leurs lieux de culte. Mais d’autres ne renoncent toujours pas au service dominical traditionnel.