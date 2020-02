Église de Shincheonji : 190 000 adeptes interrogés sur leur état de santé, 1 638 placés en quarantaine chez eux

Photo : YONHAP News

Alors que qu’une grande partie des fidèles de l’église de Shincheonji semblent être à l’origine d’une propagation brusque du Covid-19 du côté de Daegu, les autorités sanitaires comptent les interroger un à un afin d’identifier de nouveaux cas suspects.Sur les 194 781 individus figurant sur la liste fournie par la secte au gouvernement, un peu plus de la moitié, 114 068 personnes plus exactement, ont répondu à l’appel des collectivités locales. Parmi eux, 1 638 présentaient des symptômes semblables et ont immédiatement été placés à l’isolement.D’après la cellule d’urgence centrale du gouvernement, même ceux prétendant n’avoir aucun symptôme sont suivis par les autorités. Elle a également demandé à la direction de la secte de faire en sorte que ses adeptes qui travaillent dans des centres de retraite, des hôpitaux et dans l’armée ne se rendent pas sur leurs lieux de travail.La cellule s’est également procuré un inventaire comptant 65 127 novices qu’elle a délivré aux autorités locales. Et sur un total de 310 732 individus inscrits dans différentes listes fournies par l’église de Shincheonji, les ministères concernés vont examiner chaque registre afin d’identifier clairement les entrées et sorties du pays de chacun.