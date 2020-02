Covid-19 : baisse importante de la consommation et des investissements

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Sud a enregistré une progression de la consommation et des investissements lors des deux derniers mois de 2019, la tendance s’est complètement renversée en ce début d’année, sous le coup de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.D’après les chiffres publiés, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat), les ventes au détail ont reculé de 3,1 % en janvier dernier, par rapport au mois précédent. Il s’agit du plus important recul depuis février 2011.Cette chute s’explique en partie par la fin de l’abaissement de la taxe spéciale sur la consommation qui avait pour but de relancer l’économie. Cette mesure incitative s’appliquait notamment sur les voitures et les appareils électroménagers grand public. Les ventes de biens durables ont en effet diminué de 8,5 %, et celles de produits semi-durables de 2,2 %. Quant aux biens non durables, tels que les produits cosmétiques, les ventes ont baissé de 0,7 % face au manque de touristes.Concernant les investissements, ils ont dégringolé de 6,6 % sur la même période. Cela est attribuable à « un effet de base ». Les investissements de grande envergure dans les équipements liés aux semi-conducteurs ont été réalisés au mois de décembre, période qui sert de référence pour mesurer l’évolution en janvier.D’après le Kostat, les dernières statistiques ne reflètent que très partiellement les retombées sur la consommation. Il faudra attendre le mois prochain pour constater l’ampleur réel des dégâts.