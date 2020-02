Financement des GI’s : l’armée américaine envoie un préavis de congé non rémunéré à ses employés sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le Commandement des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) a commencé à envoyer un préavis de 30 jours à ses quelques 9 000 employés sud-coréens pour les informer de la possibilité qu’ils soient placés temporairement en congé non rémunéré à partir du 1er avril.Cette mesure a été prise dans le contexte où Séoul et Washington n’arrivent toujours pas à déterminer les frais qu’ils doivent assumer respectivement pour financer la présence des GI’s dans la péninsule coréenne, alors que leur dernier accord est arrivé à échéance fin 2019.Pour rappel, l’USFK avait déjà fait parvenir une lettre officielle en la matière aux syndicats de ses employés locaux en octobre dernier. Et il a envoyé à ceux-ci un premier préavis de 60 jours, le 29 janvier, conformément à la loi américaine qui l’impose avant tout placement en congé non payé.Le commandement a souligné qu’il serait bientôt à court de budget nécessaire pour payer ses travailleurs sud-coréens, à moins que la Corée du Sud ne prenne à son compte une partie des frais liés à ces emplois. Le commandant Robert Abrams en a profité pour préciser que l’USFK appréciait beaucoup la contribution que ses employés sud-coréens apportaient à l’alliance Séoul-Washington. Et il a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour reporter leur placement en congé sans solde, et continuer à chercher une éventuelle alternative.