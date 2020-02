La Bourse de Séoul s’effondre et passe sous les 2 000 points

Photo : YONHAP News

La semaine a été catastrophique pour la Bourse de Séoul. Ce matin à 11h 48, son indice de référence est repassé sous la barre des 2 000 points, perdant 55,12 points (2,68 %) et n’enregistrant par conséquent que 1 999,77 points. Un niveau que le Kospi n’avait plus atteint depuis le 5 septembre 2019. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, a fait de même, plongeant de 16,50 points (2,59 %) pour n’arriver qu’à 621,67 points.Mais la Corée du Sud n’est pas la seule à ressentir la crise du Covid-19. Les marchés financiers autour du globe tremblent. Aux États-Unis, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous deux chuté, du jour au lendemain, de 4,42 %, et le Nasdaq a perdu 4,61 %.En fin de clôture, la Bourse de Séoul s’effondre complètement. Le Kospi recule aujourd’hui de 3,30 %, soit 67,88 points, pour terminer à 1 987,01 points et le Kosdaq chute de 4,30 %, soit 27,44 points, pour un total de 610,73 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen perd de sa valeur face à l’euro mais en gagne face au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 335,43 wons (+7,59 wons) et le dollar 1 213,70 wons (-3,50 wons).