Photo : YONHAP News

Grisaille et pluie au programme de la journée. La Corée du Sud sera sous un ciel gris du matin jusqu’au soir. Si la côte est a été épargnée au réveil, l’ensemble du territoire sans exception enregistrera des précipitations cet après-midi.Le mercure connaîtra une forte chute par rapport au début de semaine. Les températures ne monteront pas au-dessus de 6°C à Séoul, 7°C à Daejeon et Daegu,10°C à Busan et 13°C sur l’île de Jeju.Les prévisions de Météo-Corée annoncent un temps mitigé demain matin mais le retour du soleil dans l’ensemble du pays dans l’après-midi. Le beau temps devrait perdurer jusqu’au début de semaine prochaine avec des températures qui remonteront autour de 10-15°C.