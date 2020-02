Covid-19 : Suga de BTS et d’autres stars apportent leur aide

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les vedettes sont nombreuses à offrir leur aide aux classes défavorisées et aux équipes médicales qui se trouvent en difficulté face à l’épidémie du Covid-19.C’est Suga, des Bangtan Boys (BTS), qui a ouvert le bal. Il a fait un don de 100 millions de wons, soit 75 000 euros, à l’ONG Hope Bridge, dont la vocation est d’aider les sinistrés. Le membre du septuor a souhaité aider notamment sa ville natale, Daegu, qui est la plus touchée par cette crise sanitaire, avec la province de Gyeongsang du Nord, qui l’entoure.Le même jour, la jeune chanteuse et actrice IU a fait une double donation : 100 millions de wons à Good Neighbors, une association pour le soutien au développement international, ainsi que 3 000 vêtements de protection sanitaire d’une valeur équivalente pour l’Association médicale de Corée (KMA), dans le but d’aider les professionnels de la santé qui travaillent sur le terrain.Suga et IU sont suivis, dans leur élan de solidarité, par d’autres stars de la télévison, du cinéma et de la musique.