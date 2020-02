Covid-19 : Moon Jae-in s’entretient avec les chefs des 4 grands partis politiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, cet après-midi, avec les patrons des quatre principaux partis politiques de l’Assemblée nationale. Il s’agit du Minjoo, le parti au pouvoir, le Parti du Futur Unifié (PFU), première force de l’opposition conservatrice, le Parti pour la vie du peuple et le Parti de la justice. C’est la sixième fois que Moon Jae-in organise une telle réunion depuis son arrivée au pouvoir, en 2017, et la première au sein du Parlement.Le chef de l’État a proposé cette assise afin de solliciter la coopération de tous les députés pour endiguer la propagation du Covid-19, notamment l’approbation rapide du projet de budget additif consacré à la lutte contre le coronavirus.La formation présidentielle souhaite pour sa part concentrer les ressources sur la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord, deux régions fortement touchées. En face, l’opposition continue de demander une interdiction d’accès aux arrivants de Chine et de proclamer lesdites ville et province du sud-est du pays comme « zones spécifiques sinistrées ».Avant cette réunion, le locataire de la Cheongwadae a rencontré l'occupant du perchoir, Moon Hee-sang. A cette occasion, Moon Jae-in a remercié le Parlement pour sa coopération active sur les dossiers liés à la pneumonie virale, tels que la création d’une commission ad-hoc chargée des affaires relatives à l’épidémie et l’adoption de trois projets de lois sur les maladies infectieuses.