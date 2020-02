Financement des GI’s : Séoul propose à l’armée américaine de régler d’abord le dossier des employés sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen n’a pas tardé à réagir, suite au préavis de 30 jours envoyé par le Commandement des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) à ses employés sud-coréens, pour les prévenir qu’ils pourraient être provisoirement mis en congé non rémunéré à partir du 1er avril.Séoul avait déjà proposé à Washington de signer en priorité un mémorandum d’entente sur les salaires des locaux embauchés par l’USFK. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le négociateur sud-coréen en chef engagé pour conclure le 11e accord sur les mesures spéciales (SMA), portant sur les contributions respectives de la Corée du Sud et des Etats-Unis pour le financement de la présence des GI’s dans la péninsule.Selon Jeong Eun-bo, il s’agira de débloquer d’abord une partie du budget déjà constitué, à la même hauteur que celui de 2019, afin de l’affecter aux rémunérations des employés sud-coréens en question. En effet, un congé sans solde aurait un impact négatif sur le maintien de la vigilance sur la péninsule coréenne. Il espère bien que les Etats-Unis accepteront cette solution, car les deux alliés n’ont pas de divergences concernant les coûts de la main d’œuvre, même s’ils affichent des positions très différentes pour d’autres enjeux cruciaux.Jeong a précisé que le gouvernement sud-coréen était même prêt à faire ratifier cet accord en deux fois à l’Assemblée nationale, afin de conclure un premier SMA visant à empêcher le placement en congé non rémunéré des travailleurs. Avant d’ajouter ses regrets sur le fait que les négociations piétinent toujours sur cet accord.