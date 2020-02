Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 bat chaque jour de nouveaux records. Avec 571 patients identifiés aujourd’hui, le pays du Matin clair compte plus de 1 000 nouvelles contaminations en l’espace de 48h. Au total, 2 337 individus ont eu le nouveau coronavirus dont 13 en sont morts et 27 guéris.Dans le découpage géographique, il y a 447 nouveaux cas à Daegu, 64 dans la province de Gyeongsang du Nord, 23 dans la province de Chungcheong du Sud, six à Séoul et dans le Gyeongsang du Sud, dix à Gyeonggi, cinq à Daejeon, quatre à Busan, trois à Ulsan, et un à Gangwon, Incheon et dans le Chungcheong du Nord.Par ailleurs, 32 370 personnes attendent encore le résultat de leur test.