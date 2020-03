Covid-19 : avec 376 nouveaux cas, la Corée du Sud compte un total de 3 526 infectés

Photo : YONHAP News

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé, ce matin, avoir identifié 376 nouveaux cas depuis hier. Le bilan est désormais de 3 526 personnes infectées, dont 17 morts et 30 guéries, 40 jours après l'apparition du nouveau coronavirus en Corée du Sud.Sur les 376 malades, 333 sont à Daegu, 26 dans la province de Gyeongsang du Nord, cinq à Séoul et dans le Chungcheong du Nord, trois dans le Gyeongsang du Sud, ou encore un à Busan et dans le Chungcheong du Nord.Parmi les contaminés, un petit garçon âgé de seulement 45 jours et vivant dans la province de Gyeongsang du Nord a été pris en charge. Il s'agit du plus jeune cas au pays du Matin clair. Sa mère, âgée de 30 ans, portait le virus, tout comme son père, âgé de 36 ans, qui était fidèle de l'église de Shincheonji.Rien que sur la journée d'hier, un peu plus de 800 individus ont été diagnostiqués positifs et un homme de 77 ans est décédé. À noter également qu'une personne guérie du SRAS-CoV-2 a été réinfectée par le coronavirus, une première en Corée du Sud.