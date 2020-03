Covid-19 : les Etats-Unis déconseillent à leurs citoyens de se rendre à Daegu

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont relevé leur alerte pour les voyages vers certaines régions de la Corée du Sud au niveau maximal, alors que le premier décès d'un quinquagénaire dans l'état de Washington vient d'être signalé.Cet avertissement a été lancé, samedi, heure locale, par le vice-président, lors d'un point de presse organisé à la Maison blanche. Mike Pence s'est référé aux propos tenus, un peu plus tôt, par le président Donald Trump. En effet, il a imposé une « interdiction de voyage » à certaines régions de Corée du Sud et d'Italie, deux pays frappés de plein fouet par le Covid-19.Néanmoins, le gouvernement américain n'a pas interdit totalement l'entrée de ses ressortissants dans le pays du Matin clair. Pour rappel, les USA ont fait passer le niveau d'alerte de deux à trois mercredi dernier, avant de le relever au niveau quatre, le plus élevé.Toujours selon le numéro deux américain, le président a appelé le département d'Etat à entretenir une plus large coopération avec ces deux nations pour coordonner, avec elles, les tests de dépistage des individus se rendant aux Etats-Unis.En fonction de l'évolution du nouveau coronavirus tant en Corée qu'aux Etats-Unis, il se peut que le niveau des mesures à prendre par Washington vis-à-vis de Séoul remonte encore d'un cran.