Samiljeol : Moon Jae-in appelle à surmonter le Covid-19 et à réaliser la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Samiljeol, l’anniversaire du mouvement d’indépendance du 1er mars 1919 sous l’occupation japonaise. Afin de commémorer cette date importante dans l’Histoire de la Corée, les sud-Coréens organisent chaque année de nombreuses manifestations dans l’ensemble du territoire à commencer par une grande cérémonie tenue en présence du président de la République. En raison de la propagation du nouveau coronavirus, la taille de cet événement a largement été réduite. Mais cela n’a pas empêché Moon Jae-in de prononcer un discours à la nation.Lors de la cérémonie du 101e anniversaire du Samiljeol, tenue ce matin au lycée de jeunes filles Paiwha située dans le quartier de Jongno à Séoul, le chef de l’Etat a déclaré que la véritable indépendance de la République de Corée est la suivante : surmonter la crise du Covid-19 et réaliser la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne. Selon lui, le peuple coréen sait qu’il est capable de surmonter quoi que ce soit lorsqu’il s’unit. Il a alors appelé ses compatriotes à s’unir et à montrer leur capacité.Concernant tout d’abord la propagation du nouveau coronavirus, le locataire de la Cheongwadae a affirmé que le gouvernement, la ville de Daegu ainsi que la province de Daegu retroussent actuellement les manches pour détecter rapidement et efficacement le 2019-nCoV, pour préparer suffisamment de lits tout comme pour traiter les patients. Il a estimé que tous ses efforts vont porter leurs fruits. Et il n’a pas oublié d’ajouter que les aides apportés aux habitants de la région du sud-est gravement touchée par l’épidémie montre l’énergie portentiel de la République de Corée.Le président Moon a ensuite évoqué la coopération, dans le secteur sanitaire, avec Pyongyang. D’après lui, la propagation Covid-19 dans le monde entier nous a permis de réaliser la nécessité de la coopération à l’échelle internationale. Il a expliqué qu’il est nécessaire de coopérer plus étroitement non seulement avec la Corée du Nord mais aussi avec les pays voisins comme la Chine et le Japon ainsi que ceux de l’Asie du Sud-est. Et il a également profité de cette occasion pour réaffirmer que le respect de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre, conclu il y a deux ans, et l’élargissment de coopération dans d’autres domaines permettra de consolider la paix dans la péninsule.Enfin, en ce 1er mars 2020, le numéro un sud-coréen n’a pas manqué non plus d’adresser un message au Japon qui, pour lui, est le voisin le plus proche de la Corée du Sud. Selon Moon Jae-in, il faut savoir regarder tout droit le passé pour pouvoir surmonter les blessures et aller ainsi de l’avant vers le futur. C’est ce que lui et ses compatriotes vont faire et il a appelé Tokyo à agir de même.