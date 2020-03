Photo : YONHAP News

Séoul accélère les préparatifs afin d’adopter un projet de budget additif consacré à la lutte contre le nouveau coronavirus durant la session extraordinaire à l’Assemblée nationale, qui s’achèvera le 17 mars. Dans ce cadre, un conseil des ministres sera organisé, ce mercredi, et le plan de rallonge budgétaire sera soumis, le lendemain, au Parlement.Selon le vice-Premier ministre à l’économie, cet additif sera prioritairement affecté aux activités jugées les plus urgentes et faisables à mettre en place, dans la lutte contre le Covid-19.Donnant la priorité à son éradication, Hong Nam-ki s’est engagé à employer tous les dispositifs politiques afin de soutenir les efforts déployés pour mettre fin à l’épidémie et réparer les dégâts causés par cette maladie.