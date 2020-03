Photo : YONHAP News

Le bilan du Covid-19 ne cesse de s’alourdir en Corée du Sud. Dans la nuit de dimanche à lundi, 476 nouveaux patients ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Le pays du Matin clair recense au total 4 212 personnes infectées dont 22 sont décédées et 31 complètement guéries.Concernant les 476 nouveaux cas confirmés, 377 résident à Daegu et 68 dans la province de Gyeongsang du Nord, deux régions du sud-est qui cumulent respectivement 3 081 et 624 individus infectés par l’épidémie.Les autorités sanitaires ont décidé d’afficher, dès aujourd'hui, et de manière quotidienne, à 10h, un bilan établi à partir des statistiques officielles enregistrées à 00h 00, dans le but de comptabiliser avec précision le nombre de malades touchés par l'épidémie.