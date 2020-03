Covid-19 : Séoul cherche à limiter les mesures de restrictions sur l'accès de ses concitoyens aux pays étrangers

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s'est entretenue, dimanche soir, par téléphone, avec son homologue des Emirats arabes unis, afin de lui faire part des mesures de son gouvernement contre le Covid-19. Elle en a profité pour lui faire part de sa gratitude concernant le fait que le pays du Moyen-Orient n'avait pas restreint l'entrée des sud-Coréens sur son sol.Kang Kyung-wha a ainsi expliqué à son interlocuteur que la capacité de dépistage, la transparence ainsi que la facilité d'accès aux informations ont permis une meilleure prévention de l'épidémie en Corée du Sud. De son côté, Abdallah ben Zayed Al Nahyane a salué l'aptitude qu'a eu Séoul à répondre rapidement à la contamination. Les deux chefs de la diplomatie se sont également engagés à renforcer leur coopération bilatérale dans la lutte contre le nouveau coronavirus, souhaitant consolider le partenariat stratégique spécial et la confiance mutuelle qu'entretiennent les deux nations.Un peu avant, la ministre Kang s'était entretenue avec le secrétaire d'État adjoint américain, Stephen Biegun, afin de lui faire part des mesures gouvernementales actuelles afin de venir à bout du SRAS-Cov-2, avant de demander à Washington de s'abstenir d'appliquer des mesures excessives qui risqueraient de réduire les échanges bilatéraux.Effectivement, la propagation intense de la maladie ces derniers jours dans le sud de la péninsule coréenne, conduit de plus en plus de pays ou régions à limiter l’entrée des voyageurs en provenance du pays du Matin clair. Selon le ministère des Affaires étrangères, leur nombre s'élève à 94. Le Vietnam, par exemple, a suspendu son dispositif autorisant les séjours de 15 jours sans visa aux sud-Coréens. 57 pays et régions, dont 14 provinces chinoises, ont renforcé leur procédure d'entrée des voyageurs en provenance de la partie sud de la péninsule.