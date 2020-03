Billboard 200 : BTS prend la 1ère place pour la 4e fois

Photo : YONHAP News

Le nouvel album des Bangtan Boys « Map of the Soul : 7 » va prendre la tête du classement Billboard 200 qui sera publié le 7 mars prochain. C’est ce qu’a annoncé, dimanche, le site Internet du magazine américain Billboard. Le boys band sud-coréen prendra ainsi pour la quatrième fois la première place du classement des 200 albums les plus vendus aux Etats-Unis.Selon les chiffres dévoilés par Nielsen Music, cités par l'hebdomadaire, le 4e opus officiel du septuor masculin s’est écoulé, du 21 au 27 février, à environ 422 000 exemplaires, dont 347 000 albums physiques. Ce chiffre est obtenu en prenant en compte non seulement les ventes physiques mais aussi le nombre de volumes vendus via le téléchargement en ligne ou les plateformes de streaming, convertis en unités connues sous le nom de SEA (streaming equivalent album) et TEA (track equivalent album).BTS a ainsi enregistré le plus gros volume de ventes cette année aux Etats-Unis, devenant le premier groupe artistique de k-pop à placer son album au sommet du fameux classement pour la quatrième fois d’affilée en 21 mois. Un délai record, le plus court depuis les Beatles. Le groupe légendaire de Liverpool a réalisé cet exploit en seulement 17 mois.Les trois précédents albums des Bangtan Boys ayant décroché la première place sont « Love Yourself : Tear » en mai 2018, « Love Yourself : Answer » en septembre 2018 et « Map of the Soul : Persona » en avril 2019.